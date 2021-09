"Il principe senza paura": è tutto pronto per le favole nel castello di Mercato San Severino

Un viaggio immaginario, che trasformerà il piccolo spettatore, in protagonista assoluto del racconto, aiutando il principe a superare le ardue prove, attraverso filastrocche e canti

Nell'incantevole scenario del Castello Medievale dei Sanseverino, l'Associazione Universitas Sancti Severini in collaborazione con l’Associazione Culturale Crescere Insieme Oltre Il Teatro presentano il Castello Incantato, una rassegna teatrale per bambini realizzata con il Patrocinio del Comune di Mercato San Severino.

I dettagli

Le rappresentazioni teatrali sono realizzate dalla Scuola di Teatro Crescere Insieme Oltre il Teatro, con la Regia di Clotilde Grisolia.

I bambini, attraverso un percorso itinerante all'interno degli ambienti della seconda e terza cinta del Castello Medievale, rivivranno la fiaba in location e atmosfere del tempo. Un viaggio immaginario, che trasformerà il piccolo spettatore, in protagonista assoluto del racconto, aiutando il principe a superare le ardue prove, attraverso filastrocche e canti. La prima rappresentazione sarà il Principe senza paura ed è prevista domenica 3 ottobre alle ore 9.45 con raduno nell'area registrazione-parecheggio via Parrocchia località Pandola di Mercato San Severino.