Tornano i laboratori di “Musée Éclatée: creazione e gioco a Pontecagnano Faiano

Ripartono i laboratori di Musée Éclatée rivolti ai più piccoli per promuovere la conoscenza dei luoghi archeologici della città di Pontecagnano Faiano all'insegna del gioco e del divertimento. Il primo appuntamento è fissato per domenica 6 settembre presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera”. Durante i cinque appuntamenti domenicali i bambini saranno coinvolti in un percorso di scoperta, osservazione e creazione all’interno del museo archeologico. I laboratori prevedono diverse strategie ludico didattiche inserite in un percorso unitario: la visual thinking strategy (VTS), le attività manuali e un gioco partecipativo. I bambini saranno i veri protagonisti del percorso dei laboratori di Musée Éclatée, coinvolti in prima persona nella realizzazione del gioco partecipativo previsto per l'appuntamento finale. Dopo una prima fase di osservazione, i bambini ricreeranno manualmente oggetti provenienti da tre aree chiave del sito di Pontecagnano: Piazza Risorgimento con le sue sepolture principesche; Via Dante con i tumuli dei guerrieri; Via Verdi con il santuario meridionale.Gli oggetti creati dai bambini saranno utilizzati nel gioco finale. Il laboratorio si svolgerà in due gruppi contemporanei da massimo 7 bambini gestiti ognuno da un operatore con partenza secondo i seguenti orari: I turno: 10.00-11.30, II turno: 11.30-13.00, III turno: 16.00-17.30, IV turno: 17.30-19.00. I due gruppi di 7 bambini effettueranno la visita in contemporanea ma in aree diverse del museo in modo da assicurare un adeguato distanziamento.

Info utili

Prenotazione obbligatoria a: laboratori@musee-eclate.it oppure al numero 3701547499. È obbligatorio per la partecipazione ai laboratori la compilazione di una scheda di iscrizione scaricabile dal sito web di Musée Éclate. Si consiglia di inviare la scheda compilata via mail o consegnarla di persona allo svolgimento del laboratorio. In caso di necessità saranno rese disponibili copie compilabili sul posto. La partecipazione alle attività è gratuita. Ingresso al museo 2 euro e gratuito fino ai 18 anni. Età dei bambini: 6-13 anni. Norme di igiene e sicurezza anti Covid-19: i bambini saranno registrati all’arrivo con nome, cognome e numero di telefono di un genitore/tutore ai fini di tracciamento previsto dalle norme anti-Covid. All’accoglienza verrà misurata la temperatura corporea e saranno fatte igienizzare le mani tramite idonei dispenser di soluzione idroalcolica resi disponibili. È obbligatorio per la partecipazione ai laboratori la compilazione di un modulo di partecipazione scaricabile dal sito web da inviare, portare compilata allo svolgimento del laboratorio o da compilare sul posto. I bambini e accompagnatori dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine personali. Durante il laboratorio i bambini saranno indirizzati verso la pulizia delle mani e al mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro. Gli operatori indosseranno dispositivi personali di sicurezza e rispetteranno una costante igienizzazione delle mani.

