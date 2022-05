Sos fantasia: spettacolo per bambini al teatro La Ribalta di Salerno

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 08/05/2022 al 08/05/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sos Fantasia al teatro La Ribalta di Salerno. Domenica 8 maggio, alle ore 17 andrà in scena un nuovo spettacolo rivolto ai bambini, nell'ambito del cartellone "Piccole emozioni"

I protagonisti

Lo spettacolo è scritto e diretto da Teresa Di Florio e verrà realizzato in collaborazione con la Bottega di Will. In scena Federica Di Domenico, Alice Di Giorgio e Filippo Scanniello.