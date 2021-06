Presentato il progetto “Una banca di Racconti”: Salerno nella sceneggiatura di De Silva

Apprendere le tecniche di uno storytelling efficace, partendo dai punti cardine della nuova cinematografia, ed applicarle al mondo economico-finanziario, sono al centro del progetto “Una Banca di Racconti”, promosso da Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Banca Campania Centro in collaborazione con l’Associazione SalernoInFestival. Dopo un ciclo di webinar, dedicato alla scrittura della sceneggiatura, al piano di produzione e a quello di regia, i giovani soci Kairòs di Banca Campania Centro da luglio vivranno l'esperienza della produzione. Salerno e il Giardino della Minerva saranno alcune delle location scelte per realizzare un cortometraggio. L’idea-soggetto è dello scrittore Diego De Silva. La regia è di Luigi Marmo, della Hobos Factory. Il corto sarà presentato alla XXVI edizione del Linea d'Ombra Festival, in programma a Salerno dal 23 al 30 ottobre 2021, e sarà promosso nei circuiti internazionali dei cortometraggi, nei festival e nelle rassegne dedicate al settore.

Il programma

Il Festival nasce con due specifici obiettivi: promuovere la creatività di giovani talenti del mondo del cinema e degli audiovisivi e favorire il passaggio di una simbolica linea d’Ombra, dall’amare i racconti per immagine a realizzarli, accogliendo la sfida del confronto internazionale. La rete di conoscenze e di contatti con il mondo del cinema ha consentito di coinvolgere nel progetto professionisti di alto profilo, dal regista Andrea D'Ambrosio alla produttrice Antonella Di Nocera, dallo scrittore Diego De Silva al direttore della fotografia Francesca Amitrano, alla costumista Stefania Pisano. L'Associazione, tra l'altro, vanta almeno venti anni di attività di formazione nel campo degli audiovisivi, dal Progetto Scuola al Media Education Campus. Esperienze che hanno garantito l’alta resa organizzativa e didattica. La Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Banca Campania Centro hanno voluto offrire ai partecipanti l'occasione di vivere un'esperienza che fosse in grado di restituire le diverse chiavi di lettura della comunicazione, applicate al mondo dell'economia e della finanza. Nel cortometraggio, infatti, non si parlerà di servizi, né ci saranno messaggi istituzionali, ma sarà fatto un focus sul rapporto che esiste tra un istituto bancario ed il territorio con uno sguardo rivolto al sociale.

I commenti

Diego De Silva, scrittore drammaturgo e sceneggiatore italiano: “Sono soddisfatto del lavoro svolto. Quando si entra nel merito si comprende il valore fortissimo dell’esperienza e con il gruppo è nato un percorso straordinario in questo senso. La sceneggiatura racchiude gli spunti che sono emersi durante gli incontri: siamo partiti dalle idee che i giovani hanno di volta in volta tirato fuori. Idee interessanti e guizzanti. Lontani dall'idea di uso dei soldi come mezzo fine a se stesso il messaggio è incentrato sul concetto di denaro come occasione per portare a compimento un progetto di felicità. Con il regista Luigi Marmo si è creata una bella intesa ed è importante per portare a casa un film che abbia tutti gli ingredienti giusti”.

Camillo Catarozzo, presidente Banca Campania Centro: “Il cinema e lo storytelling sono strumenti fondamentali per descrivere un territorio e raccontarne i sogni e le ambizioni, soprattutto in un periodo di rinascita come questo in cui c'è bisogno di umanità, cooperazione e messaggi positivi. Grazie a Linea d’Ombra, siamo riusciti a ottenere questo risultato, con un progetto che ha visto il coinvolgimento dei nostri giovani soci e con un cortometraggio scritto da uno sceneggiatore conosciuto a livello nazionale e internazionale come lo scrittore De Silva, che sarà sicuramente apprezzato in occasione del Festival e delle proiezioni in giro per il mondo.”

Fausto Salvati, direttore generale Banca Campania Centro: “Iniziative come queste danno lustro a Salerno, location del cortometraggio, e alla provincia. Questo progetto contribuisce a promuovere e valorizzare la città capoluogo, con le sue bellezze come i Giardini della Minerva, attraverso il circuito nazionale dei cortometraggi e a coinvolgere e sensibilizzare la compagine sociale su temi di grande attualità. Siamo una banca di comunità, presente sui territori, vicina a imprese, famiglie e giovani, come si evince dal corto che sarà presentato al Festival Linea d’Ombra. Siamo convinti che quest’attività avrà un grande riscontro per noi, per i ragazzi coinvolti e per il Festival.”

Federico Del Grosso, presidente Fondazione Cassa Rurale Battipaglia: “Questo progetto è riuscito a raggiungere un duplice obiettivo, da un lato coinvolgere i giovani soci Kairòs in tutte le sue fasi di svolgimento, dalla formazione curata da esperti del settore al casting e alle scelte delle location, dall'altro ha confermato ancor di più la volontà della Fondazione Cassa Rurale e di Banca Campania Centro di raccontare il proprio territorio, conoscerlo nel profondo e trasmettere valori positivi. Condivido questi risultati con il presidente Catarozzo e il direttore Salvati, che hanno voluto fortemente questa iniziativa, e con i consiglieri di Banca e Fondazione che ci hanno supportato in questa idea unica e originale per il mondo cooperativo.”

Giuseppe D’Antonio, presidente Associazione SalernoInFestival e direttore artistico Linea d’Ombra Festival: “È stata un’esperienza molto coinvolgente, entusiasmante che speriamo di poter ripetere, anche in altri contesti e con altri giovani. Credo che abbiamo ancora una volta dimostrato la validità del rapporto tra cultura e impresa e su questa strada dovremo continuare.”