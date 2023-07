Un’edizione “divina” per celebrare il traguardo dei 15 anni di vita. A Baronissi ritorna Overline jam, la storica rassegna dedicata all’hip hop e alla street art organizzata dall’associazione Overline. Dal 28 al 30 luglio la città della Valle dell’Irno si trasformerà nella capitale dei graffiti: writers di fama internazionale arriveranno da ogni parte del mondo (Australia, Brasile, Francia, Lussemburgo, Olanda e dalle principali città italiane) per esibirsi in via Convento ed interpretare il suggestivo tema della Divina Commedia. La murata sarà divisa in tre parti, sulle quali - a partire dalle 9 di venerdì - verranno riprodotte scene di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Uno spettacolo suggestivo che richiamerà a Baronissi tantissimi visitatori ed appassionati del genere hip hop.

La storia

Il tema della Divina Commedia ispirerà anche il concorso fotografico “Anna Gallo” che, quest’anno, verterà su “I sette vizi capitali visti dai nostri occhi”. Come sempre ci sarà spazio anche per la musica e lo sport. Venerdì alle 18.30 è prevista la freestyle battle, mentre alle 22 Overline ospiterà il dj set di Ice One, pietra miliare del movimento hip hop. Sabato alle 20 prenderà il via la breaking battle, mentre a seguire (ore 22) è previsto il dj set di dj Seby e dj Marcellino. Domenica, come da tradizione, la chiusura con il concertone che quest’anno vedrà tra i protagonisti Ensi & Nerone. Nel parco della Rinascita, inoltre, sarà installata l’area sport a cura di Decathlon.

Non mancheranno momenti dedicati all’ambiente e al sociale: grazie alle sinergie con Retake Salerno, Voglio un Mondo Pulito e Legambiente proseguirà la costruzione dell’Albero delle Identità. Inoltre sarà realizzato un clean up dell’area e sarà installato un bee hotel, un rifugio dedicato alle api. Sabato e domenica, inoltre, a partire dalle 19 ad Overline sarà presente lo "Sportello amico trapianti” dell’Asl di Salerno, un progetto patrocinato dal centro regionale trapianti e che ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione di organi e tessuti.