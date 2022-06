Hoops united party: Piazza della Concordia ospita il villaggio del basket da strada

Prezzo non disponibile

Rilanciare lo streetball italiano, riscrivendo le regole del gioco. Rompere tutti i tabù delle competizioni classiche, sperimentando modi alternativi di vivere il campetto e i tornei. Valorizzare i talenti nascosti nei playground e nel mondo degli urban sports. Sono questi i tre motivi per cui ci si dà appuntamento a Salerno, dal 3 al 7 agosto, con la prima edizione di Hoops United Party. Cinque giorni di incontri, condivisione e fairplay che aprono le porte a tutte le forme del basket da strada, uscendo dalla logica della pura competizione del solo 3vs3 e facendo competere uomini e donne insieme.

Frutto della collaborazione tra FISB Free Italian Streetball e Da Move, la freestyle crew più famosa d’Europa, l'evento punta a riunire quanti più giocatori possibili. Sarà Piazza della Concordia a Salerno a dare l’avvio a questo percorso con Hoops United Party: un’occasione unica in cui la community dei basket ballers potranno condividere la passione per questo sport e sfidarsi sul campo a colpi di canestro. Durante questi cinque giorni, il lungomare salernitano si animerà con tornei, talks, street art happenings, area kids, guests dal mondo dello sport, DJ set e street food. "Dal 2011, quando l’Associazione ha preso forma, abbiamo fatto parecchia strada portando l’Italia ai vertici del 3vs3 nel mondo, fino al raggiungimento, quattro anni fa, della medaglia d’oro al mondiale a Manila, la prima della Pallacanestro Italiana. Adesso l’obiettivo è portare lo streetball ad essere uno sport sempre più coinvolgente e inclusivo, oltre a creare una grande community, dove ogni players - nessuno escluso - possa divertirsi, competere e condividere emozioni sul campo da basket", afferma Ermanno Traietta, FISB Free Italian Streetball. Info utili: per iscriversi all’evento e ricevere tutte le informazioni, visitare il sito hoopsunited.it.