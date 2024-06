Battipaglia, sabato a Palazzo di Città l'evento moda di Alterago Atelier

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

romuovere l’impegno dei giovani talenti nel settore della moda nel Salernitano. E’ questo l’obiettivo dell’evento Arte e Moda, previsto in programma per sabato 15 giugno, a partire dalle 18, a Battipaglia, presso il Palazzo di Città. Promotrici dell’organizzazione dell’evento l’ accademia Arte e Moda insieme all’atelier Alterago, gestito da Mariarosa Di Fabio. Nella sua sede si svolgono le attività di formazione della scuola, che si pongono l’obiettivo di mettere in rete giovani energie e talenti che, in occasione dei corsi organizzati, hanno appreso i ferri del mestiere ed i capisaldi di un’attività che negli ultimi anni è diventata sempre più attrattiva anche sul nostro territorio, vista la sempre maggior attenzione del mercato ad un settore che vive una continua prospettiva di crescita. A partire dalle 18, si terrà un défilé in cui sfileranno i capi creati dai giovani allievi nel corso dell’anno accademico: alla sfilata si accompagnerà una dimostrazione di make up con i trucchi ideati dalle alunne dell’accademia "Beauty Palace". Non mancherà anche una particolare attenzione agli abiti ed alle mise da cerimonia: in chiusura di serata, infatti, a cura di Mariarosa Di Fabio, vincitrice del premio Eccellenza Italiana 2024, si terrà un défilé con una mini capsule Collection che includerà creazioni da sposa e da cerimonia, che saranno sfoggiate per l’occasione. Un modo, questo, per avere uno sguardo d’insieme sulla collezione dell’Atelier Alterago della stagione estiva in corso, che potrà essere particolarmente utile a tutti coloro che sono alla ricerca di un abito inedito ed accattivante da sfoggiare per la propria cerimonia.