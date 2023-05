Lettura e poesia: tutto pronto per la “Beach Poetry” sull’arenile di Santa Teresa

Limen Aps è entusiasta di annunciare una serie di eventi dedicati alla lettura, in occasione di maggio “il mese del libro”. L'appuntamento da non perdere è quello della "Beach Poetry", che si terrà domenica 14 maggio dalle ore 15 alle 19, nell'arenile di Santa Teresa, in collaborazione con Salerno Pulita e col patrocinio morale del Comune di Salerno.

L'evento

I passanti potranno mettersi in gioco attraverso la loro creatività, immergendosi in un mondo di fast poetry e poesia condivisa, ossia la realizzazione di un testo poetico collettivo che verrà letto alla fine della giornata. Inoltre, ci saranno momenti dedicati alla lettura e alla condivisione dei propri testi preferiti, per scoprire nuovi autori e lasciarsi ispirare dalle loro opere. Sarà presente anche una biblioteca sospesa, un'occasione per prendere e lasciare libri a piacimento, creando un'interazione diretta tra i partecipanti e i volumi. Un'esperienza unica e divertente, resa possibile anche grazie alla collaborazione con SalernoPulita, realtà che ha generosamente fornito oltre 800 libri raccolti nei quartieri e messi a disposizione per celebrare il mese del libro e condividere con tutti il piacere della lettura!