“Tutto sulla Regina del bosco”, grande attesa a Roscigno per il Beccaccia Day

Un week-end interamente dedicato alla Beccaccia, il cui valore non solo venatorio ma anche ambientale, di indicatore della salute di un territorio, verrà discusso e celebrato nella splendida location di Roscigno Vecchia, sito storico tutelato dall’Unesco.

Appuntamento sabato 10 e domenica 11 giugno, con la prima edizione del “Beccaccia Day”, evento organizzato dal Comune di Roscigno, dall’associazione cinofila “Team Monte Pruno”, dalla Fibec (Federazione Italiana Beccacciai) e da Passione Live, Cinofilia & Cultura Venatoria, in collaborazione, tra gli altri, con Pro Loco Roscigno Vecchia, i Comuni di Valle dell’Angelo, Piaggine e Laurino, la Banca Monte Pruno di Roscigno, Fisciano e Laurino, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Albunri, ATC Aree Contigue al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e Caccia Village. Per l’intero week-end verranno affrontate, attraverso incontri e colloqui aperti al pubblico, le numerose tematiche di gestione e di conservazione della specie.

Si parlerà di caccia sostenibile e di monitoraggio, di cinofilia e di Parchi, di etica venatoria e di formazione, di habitat e clima.

L’obiettivo di questo primo evento-fiera, mai realizzato prima attorno ad una singola specie selvatica, è la costruzione di una nuova visione per tutti gli appassionati, per un futuro della caccia e della conservazione che deve necessariamente passare attraverso una corretta informazione ai cittadini, alle famiglie, alle scuole.

Gli incontri affronteranno i seguenti temi:

Il cane da beccaccia

La beccaccia e la scuola: un uccello che racconta la salute della terra

Lo stato di conservazione in Italia ed in Europa

Il monitoraggio dei Parchi

Gli studi e la ricerca scientifica

Interverranno esperti, comunicatori e ricercatori da tutta Italia, in rappresentanza di Ministeri, Regioni, Parchi, Università, Mubec, ENCI, Società cinofile, ATC ed Associazioni Specialistiche Beccaccia, per fare il punto della situazione e dare una visione di futuro ad una grande passione. Per l’occasione saranno predisposti stands commerciali e divulgativi interamente dedicati alla Beccaccia, grazie alla collaborazione delle realtà italiane più importanti del settore, oltre ad allestimenti museali ed aree tematiche che arrederanno il borgo di Roscigno Vecchia. Quindi, stands gastronomici con prodotti e cucina tipica saranno aperti a pranzo ed a cena.