Tesoro dei pirati e Befana in litoranea: è tutto pronto a Pontecagnano Faiano

Il 4 gennaio, bambini e famiglie saranno accolti a Pontecagnano Faiano, alla ricerca del tesoro dei pirati. Un'iniziativa che rientra nel programma di festeggiamenti fortemente voluto dall'amministrazione comunale e dal sindaco Lanzara.

Spazio, dunque, allo spettacolo per bambini, alle ore 17, nell'oratorio Via Padre Gentile. Giovedì 6 gennaio, è il momento di Befana in litoranea, dalle ore 10: ancora giochi per i più piccoli sul belvedere di Magazzeno.