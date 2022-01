Arrivano i Re Magi: divertimento e caramelle nel presepe del ciliegio

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, è solitamente consacrato all'arrivo dei Re Magi. Sarà così anche all'interno del caratteristico presepe allestito al Baronissi.

Il programma

I bambini saranno i grandi protagonisti della giornata. Non solo oro, incenso e mirra, come nella rappresentazione di quanto accadde con i Re Magi che portarono doni al Bambino Gesù, ma anche tante caramelle. La manifestazione durerà per l'intera giornata del 6 gennaio.