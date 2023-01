A Montecorvino Rovella Epifania all'insegna del divertimento con "La Befana in volo". Appuntamento per venerdì 6 gennaio in piazza Municipio a partire dalle 15.30.

La Befana in volo

Una giornata che sarà caratterizzata da tante sorprese e che culminerà con il live show di Pippo e Fabio. Ad organizzare l'evento la Pro Loco Rovella in collaborazione con il Comune di Montecorvino Rovella.