Prevale la prudenza: annullato Befana on the road a Pontecagnano, l'annuncio

Tutto rimandato, per senso di responsabilità: Befana on the road non si terrà. Consultato il sindaco di Pontecagnano Faiano e il direttivo di Salerno in moto, l'organizzazione ha deciso di annullare l'evento.

Lo scenario

Nei giorni 7,8 e 9 gennaio ci sarebbe stato un bellissimo momento di aggregazione tra motociclisti e ragazzi con disabilità che tanti amici aspettavano con piacere. Momenti da vivere insieme a tutti i bambini, ragazzi speciali e alla nuova befana Assunta Sicignano che con grande piacere aveva accettato questo simpatico ma delicato compito. Tutto era pronto: 1000 gadget, realizzati con la collaborazione dei ragazzi dellAnffas di Salerno, acquistati 40 chili di cioccolato, 20 di caramelle e tanto altro. "Purtroppo non è fattibile - scrivono gli organizzatori - e quanto prima ci rifaremo. Ci siamo ripromessi di posticipare l'evento a quando calerà la curva di questa maledetta pandemia. Amici bikers, non ci arrendiamo".