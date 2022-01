Tombolata della Befana e dolci premi: gran finale di Paestum Christmas

Ultimo atto di Paestum Christmas, in programma fino al 6 gennaio nella città dei templi. Il giorno dell'Epifania, doppio appuntamento dedicato ai bambini.

Il programma

Nell'ex tabacchificio di Cafasso, dove sono stati ospitati mercatini con eccellenze del territorio, show cooking, degustazioni, percorsi per bambini, eventi culturali, spettacoli musicali e teatrali, ci sarà spazio per tutta la giornata alla passeggiata delle mascotte. Dalle ore 17, tombolata della Befana (gratuita). In palio ci saranno gustosi e dolci premi. Si ricorda l’obbligo del greenpass e della mascherina FFP2. Il 6 gennaio è anche l'ultimo giorno per assistere al video mapping, sempre sulla facciata dell'ex tabacchificio.