"C'è un pasto per te": la Befana vien di giorno a Salerno

"C'è un pasto per te, la Befana vien di giorno": è questo il titolo della iniziativa benefica in programma nel giorno dell'Epifania, promossa dal Rotaract Club Salerno Est, con il patrocinio del Comune.

I dettagli

Una frase di Nietzshe ispira il progetto solidale: "Non dimenticare che dare gioia dà anche gioia". Sarà consegnato un pranzo completo e un pensiero per i più piccoli. L'iniziativa è a carattewre solidale e gli organizzatori confidano nel buonsenso di chi dona e dei destinatari, per lasciare spazio a chi davvero ne ha bisogno. Le info utili ai numeri telefonici 3937853814, 3922053844.