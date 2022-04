"Buon compleanno, Manu": serata in ricordo di un angelo volato via in fretta

"Buon compleanno, Manu" è il titolo della serata di beneficenza in ricordo di un angelo volato via troppo presto, strappato alla vita e all'affetto dei propri cari da un male incurabile. L'evento si terrà il 3 maggio nei saloni dei Lloyd's Baia Hotel di Vietri sul Mare. La serata è stata organizzata "dagli amici di Manu" insieme alla Fondazione Marinelli che da sempre ha creduto in questo progetto.

Lo scenario



"Una cena spettacolo e di beneficenza per ricordare un angelo che ha perso la sua battaglia contro un male incurabile (un cancro al colon) ma che da sempre vissuto la sua malattia combattendo, senza mai arrendersi grazie sopratutto alla sua grande fede - raccontano gli amici - e vivendo con il sorriso e la preghiera tutti i giorni fino al suo ultimo istante. Salernitana di nascita, Manuela è venuta a mancare nel 2017 a soli 36 anni, laureata in Giurisprudenza. Aveva tanti progetti, credeva nella giustizia ed era molto altruista. Ora è lì in cielo ed è l'angelo custode di tutte le persone bisognose". Le varie opere di beneficenza che sono state fin qui realizzate: nel 2018 è stata creata una stanza di accoglienza dh chemioterapia del Ruggi di Salerno; nel 2019 secondo anno il ricavato è stato dato al Professore Iannace sulla ricerca del cancro; 2020 terzo anno, i fondi sono andati ad una casa di accoglienza per i profughi nel salernitano; nel 2021, in occasione della quarta edizione, è stato costruito un ambulatorio di chirurgia in Burkina Faso. Il 3 Maggio è la data del compleanno di Emanuela: "Abbiamo scelto questa data, affinchè lei dal cielo possa continuare a festeggiare con tutti noi e guidare i nostri passi nel bene, protesi verso il prossimo". Il ricavato della serata sarà devoluto per un progetto a cura del Professore Carlo Iannace, che sarà presente alla serata.

Info utili



Per chi volesse lasciare una donazione può farlo alla "fondazione Giuseppe Marinelli", via Aldo Moro 6, cap 83013 Mercogliano ( AV)

C.F. 92096010647. IBAN: IT87Z0538775660000002396816