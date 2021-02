La piccola biblioteca Hormé si trasferisce al parco Pinocchio: cultura e relax

Sarà possibile prendere in prestito i libri, che dovranno essere scelti dal catalogo online e ordinati via watsapp al numero 3286129842. Per chi lo desidera, sarà possibile anche tesserarsi

I libri sono nutrimento e al tempo del Covid, nel rispetto del distanziamento, la piccola biblioteca Hormé non rinuncia alla cultura e al relax. Giovedì 18 febbraio si trasferirà, infatti, per due ore - dalle 15.15 alle 17.15 - al parco Pinocchio di Salerno.

Sarà possibile prendere in prestito i libri, che dovranno essere scelti dal catalogo online e ordinati via watsapp al numero 3286129842. Per chi lo desidera, sarà possibile anche tesserarsi. In questo caso, sarà già possibile ordinare libri da prendere in prestito, così da iniziare subito le nuove letture.