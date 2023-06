"Birra in B...rocca" torna al Castello Arechi: il programma dell'evento

Birra in B...rocca torna al Castello Arechi di Salerno. L'appuntamento è per il 16, 17 e 18 giugno a partire dalle 20.30.

Il programma

I visitatori potranno assaggiare la birra dei migliori birrifici artigianali campani e gustare lo street food d'eccellenza. Spazio anche alla musica con tre serate esclusive: venerdì 16 si esibiranno i "Disco Inferno", sabato 17 Me. Blue and the Chickens, domenica 18 Groove House Band.