Neri per Caso, swing e "in alto i boccali": è tempo di Birra in B...rocca

In alto i boccali. E' tutto pronto per "Birra in B...Rocca", in programma dal 10 al 12 giuno al Castello Arechi, l'esclusiva e suggestiva terrazza sul golfo di Salerno, che accompagna sin dagli esordi la manifestazione. Il programma, illustrato dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dall'assessore alle Attività produttive e Turismo, Alessandro Ferrara, e dagli artisti Ciro e Gonzalo Caravano, svela già - a giudicare dagli ospiti - quale sarà il tema musicale della kermesse. Birra in B...Rocca sarà anche occasione per riascoltare l'inconfondibile stile a cappella dei "Neri per caso", protagonisti della serata di apertura, venerdì 10 giugno.

Lo scenario

L'edizione 2022 di "Birra in B...Rocca", oltre a mettere insieme il meglio della produzione brassicola artigianale regionale e lo street food locale d'eccellenza, si arricchisce di una "Challenge" dedicata ai più abili bevitori di birra, con in palio una pregiata brocca realizzata a mano dagli apprezzati artisti salernitani dell'azienda "Ceramichelle di Paola e Natale". Anche i mastri birrai concorreranno per un titolo, quello di miglior birrificio della manifestazione: sarà il pubblico ad esprimere il voto su un'apposita scheda. Il birrificio più votato si aggiudicherà la brocca artigianale in ceramica, il primo estratto fra i votanti una selezione delle birre presenti al Castello. Sul fronte intrattenimento, altro fiore all'occhiello dell'evento, ogni sera un'attrazione: oltre ai "Neri per caso", in scena sul palco della corte la sera del 10 Giugno, si esibiranno i Made in Swing l'11 giugno e Virginia Sorrentino 4et il 12 giugno. La quinta edizione di "Birra in B...Rocca" è più che mai "smart", dal momento che sul portale postoriservato.it è possibile acquistare comodamente il ticket digitale di ingresso ed evitare code al botteghino. Tutte le informazioni su birrainbrocca.it. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno, media partner è Radio Alfa.