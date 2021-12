Torna “Birra in B…Rocca”, dal 22 al 24 dicembre l’edizione natalizia al Castello Arechi

Torna al Castello Arechi di Salerno “Birra in B…Rocca”, lo storico evento che in un colpo solo – grazie allo sforzo organizzativo della Società di Gestione del Castello e l’agenzia di eventi Mestieri e Sapori – riesce a mettere insieme bontà gastronomiche nostrane, produzioni brassicole artigianali e musica dal vivo. Tutto ciò da un punto di vista di osservazione privilegiato che soltanto la roccaforte cittadina sa offrire: la cartolina più bella mai scritta dal Golfo di Salerno, di cui le Luci d’Artista rappresentano il francobollo d’eccezione.

Il programma

Un ritorno in grande stile dal 22 al 24 dicembre 2021, nella suggestiva atmosfera che precede le festività, per salutare con fiducia ed entusiasmo l’arrivo del Natale e del nuovo anno. Particolarmente succoso il programma di esibizioni “live”: Mercoledì 22, puro e seducente clima jazz con “Virginia Sorrentino 4et But The World Goes ‘Round”; Giovedì 23, grande concerto dei Neri per Caso, la formazione “a cappella” più amata d’Italia; Venerdì 24, aperitivo della Vigilia sul Belvedere del Castello con le armonie sofisticate della bossa nova del Trio Vadinho.A braccetto, la migliore offerta gastronomica del territorio, con una pattuglia di ben 10 “artigiani del gusto” pronta a deliziare, fra food e birra, il pubblico della Corte del Castello. Materie prime scelte con accuratezza, nel rispetto della tradizione e del patrimonio di tipicità campane. In linea con le disposizioni governative, l’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass.I tagliandi d’ingresso si potranno acquistare anche in prevendita su postoriservato.it e presso gli esercizi convenzionati presenti su tutto il territorio cittadino. L’evento gode del patrocinio morale del Comune e della Provincia di Salerno. Media partner è Radio Alfa.

Per prenotazioni: www.birrainbrocca.it, 3298467807 - 3456150238