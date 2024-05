L’artigianalità birraia della Campania approda a Castel San Giorgio per una due giorni di degustazioni a Villa Calvanese. Una esplorazione del gusto in programma il 25 e il 26 maggio nella splendida cornice di Villa Calvanese -palazzo settecentesco inserito tra i ‘Luoghi del Cuore’ dal FAI (Fondo Ambiente Italiano)- accompagnata da un’area food, uno spazio eventi per i concerti previsti in entrambe le serate con il live della Max Pezzali Cover Band il 25 maggio e quello dei Made in Swing il 26.

L'evento

Quattordici i birrifici artigianali presenti alla rassegna (Aspide, CuoreMalto, Aeffe, Incanto, Karma, Sorrento, Kbirr, Okorei, VentiTre, Skapte, Kobi, Fiej, Birra Cifra, Mal Brewing), oltre circa birre da degustare per una esperienza di degustazione che guarda ai profumi, ai gusti diversi, l’aspetto, la schiuma. Nel food-tour, invece, spazio alla pizza, al cuoppo fritto, al cuoppo di pasta, al birra bun ed alla carne. Birra in Villa è promossa dal gruppo Giovani dell’Associazione culturale Agro Azzurri di Castel San Giorgio, con il Patrocinio della Camera di Commercio ed Union Birrai e la collaborazione dell’Istituto Alberghiero ‘Virtuoso di Salerno. L’appuntamento, interrotto bruscamente a causa della pandemia, oggi ritrova il suo habitat ed il suo territorio per riprendere il suo cammino. «Se il rilancio della birra artigianale deve passare oggi da una forte identità territoriale e dalla possibilità di offrire esperienze aprendosi al turista, allo stesso tempo il mondo della birra, prodotto estremamente trasversale per pubblico e peculiarità, può diventare una valida conferma per il rilancio del turismo di prossimità con il conseguente sviluppo di una rete di collaborazioni sul territorio fra aziende e istituzioni e anche la possibile nascita di nuove competenze professionali», sottolinea lo Staff di Birra in Villa.