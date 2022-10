Danza, al Teatro Ghirelli va in scena "Bisbigliata creatura"

"Bisbigliata creatura" è il titolo dello spettacolo che andrà in scena nell’ambito della quinta edizione della rassegna “Incontri”, organizzata dall’Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone. L'appuntamento è per mercoledì 19 ottobre alle ore 21 presso il teatro Ghirelli di Salerno.

Lo spettacolo

"Bisbigliata creatura", di e con Mariella Celia e Cinzia Sità, apre lo sguardo ad un luogo in cui l'umanità che si rivela è quella che muove i suoi primi passi, che piano impara a mettersi sulle sue gambe, che ancora non conosce, che ancora non sa esattamente come si fa. Questo spettacolo sceglie il disarmo come prospettiva d'elezione. "C'è a monte del progetto - spiegano le ideatrici - la necessità e l'urgenza di ritrovare una percezione materiale del corpo sensibile, di osservare il sistema di relazioni che il corpo instaura con l'ambiente esterno attraverso il tocco e il movimento. Nell'epoca del digitale, la cinestesia e la percezione aptica sono qui antidoti alle alterazioni delle funzioni percettive della nostra soggettività, che si fa sempre più isolata".