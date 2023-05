Parte Bo.Di. Med., dodici viaggi nei borghi del Polo della Dieta Mediterranea

Il progetto Bo. di. Med., Borghi della dieta Mediterranea, entra nel vivo. Il territorio dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, insieme al Comune di Castellabate, sarà protagonista di dodici viaggi esperienziali nei Borghi. Il percorso partirà a Giugno e coinvolgerà le comunità e i visitatori alla scoperta dei punti di interesse culturale, storico e naturalistico del luogo, con un focus specifico sulla Dieta Mediterranea e il suo stile di vita. In ogni borgo, infatti, verranno presentate le aziende tipiche del posto, con possibilità di degustazione e un intrattenimento artistico di musiche e racconti del Cilento. I dodici incontri sono stati costruiti insieme alle Comunità durante i Salotti dei Borghi, tenutisi tra marzo e aprile nei singoli comuni, e saranno vissuti come esperienze di conoscenza e di immersione in realtà antiche, sempre più metà di un turismo inclusivo e organizzato.Il progetto nasce a seguito del riconoscimento che la Regione Campania ha conferito al territorio dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e al Comune di Castellabate come Polo della Dieta Mediterranea ed è la prosecuzione di un lavoro di valorizzazione e promozione che mira a creare una rete sempre più forte e definita. Bo.di. Med., infatti, prevede l'istituzione dell' Albo del Polo della Dieta Mediterranea Paestum Alto Cilento e Castellabate, in cui verranno inserite tutte le aziende e le associazioni del territorio, e la realizzazione di un ricettario, unicum nel panorama culinario mondiale. Ogni comune, infatti, fornirà due ricette: una della tradizione, espressione della comunità, e una dell'ispirazione, eseguita dagli chef dell'Alleanza di Slow Food, partner del progetto.

La prima tappa

Si parte il 3 Giugno con il borgo di Castellabate, in cui, dalle ore 17.30, è prevista la visita nel centro storico e, a seguire, presso il cortile del Castello dell'Abate, l'esposizione delle aziende enogastronomiche e artigianali del territorio, con l'accompagnamento musicale del Maestro Francesco Formicola."Da sempre sostengo l’importanza di fare rete, di unire le forze di piccole realtà per riuscire a valorizzare di più e meglio le eccellenze che caratterizzano territori vicini e, per tanti aspetti, simili." dichiara Franco Alfieri, Presidente dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, "Il caso della Dieta Mediterranea ne è un esempio eloquente. Con il progetto Borghi della dieta Mediterranea non solo coinvolgiamo i Comuni che fanno parte dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, ma allarghiamo ulteriormente l’area interessata grazie a una sinergia importante con il Comune di Castellabate. Ogni piccola realtà, ogni borgo, ha le sue peculiarità, i suoi punti di interesse culturale, storico e naturalistico. Mettendo in rete ognuna di queste realtà con un focus sulla Dieta mediterranea che le accomuna tutte daremo vita a un viaggio esperienziale nei borghi che potrà arricchire chi compie il viaggio ma anche i borghi stessi.""Il comune di Castellabate è lieto di ospitare la prima tappa di Bo.di. Med., i Viaggi nei Borghi della Dieta Mediterranea." dichiara Marco Rizzo, sindaco di Castellabate, "Sarà un momento di arricchimento culturale sia per la comunità sia per i visitatori che scelgono il nostro comune come meta turistica di qualità. Un'occasione avuta grazie al riconoscimento che la Regione Campania ha conferito all'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e al Comune di Castellabate come Polo della Dieta Mediterranea. È sempre edificante e proficuo collaborare in termini di rete sul territorio. Il borgo di Castellabate è patrimonio mondiale dell'UNESCO e fa parte dei "Borghi più belli d' Italia", due riconoscimenti prestigiosi, che, di sicuro, daranno ancora più lustro al lavoro di promozione e valorizzazione dei borghi, attuato dall'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento."

Le date

Di seguito il calendario de "I Viaggi di Bo.di. Med.": Sabato 3 Giugno - Castellabate; Sabato 17 Giugno - Torchiara; Domenica 25 Giugno - Agropoli; Sabato 26 Agosto – Ogliastro Cilento; Sabato 2 Settembre – Cicerale; Sabato 9 Settembre- Perdifumo; Domenica 24 Settembre– Giungano; Sabato 30 Settembre– Rutino; Domenica 1 Ottobre - Capaccio Paestum; Sabato 7 Ottobre - Laureana Cilento; Sabato 14 Ottobre - Lustra; Sabato 21 Ottobre - Prignano Cilento.I Viaggi avranno inizio nel pomeriggio e continueranno fino a sera. La realizzazione è a cura di My Fair s.r.l. Per informazioni e prenotazioni scrivere a : info@paestumaltocilentoexperience.it o contattare il numero 3890309729.