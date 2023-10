Sabato 21 Ottobre, dalle ore 16.30, il caratteristico borgo di Prignano Cilento sarà protagonista dell'ultimo appuntamento del progetto Bo. Di. Med., dodici viaggi alla scoperta dei Borghi della Dieta Mediterranea. Nella prima parte del pomeriggio i visitatori si immergeranno nelle bellezze architettoniche del luogo. Alle 19.30, invece, si terranno l' esposizione e il racconto delle aziende dell’eno-gastronomia locale e la visita all’Opificio Santomiele con degustazione. Il viaggio nel borgo sarà accompagnato dal Maestro Angelo Loia, noto cantautore cilentano.

"Con la tappa a Prignano Cilento termina Bodimed, un progetto per la valorizzazione della dieta mediterranea", afferma Michele Chirico, sindaco di Prignano Cilento. E aggiunge: «Abbiamo aderito fin da subito per proseguire insieme il percorso già intrapreso con l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento per la valorizzazione dei borghi. In quest'ultima tappa Prignano Cilento offrirà ai suoi visitatori un'esperienza unica tra bellezze architettoniche, rinomate aziende del territorio e musica popolare che ha fatto la storia del Cilento. Vi aspettiamo per concludere insieme questo meraviglioso viaggio nei nostri amati borghi."