"Bo.Di.Med": il viaggio nei borghi prosegue a Rocca Cilento

Sabato 14 Ottobre, dalle ore 16.30, il caratteristico borgo di Rocca Cilento, nel Comune di Lustra, sarà protagonista del prossimo appuntamento del progetto Bo. Di. Med., dodici viaggi alla scoperta dei Borghi della Dieta Mediterranea. Nella prima parte del pomeriggio i visitatori si immergeranno nelle bellezze architettoniche del luogo. Alle 18.30, invece, si terranno l'esposizione e il racconto delle aziende del Comune di Lustra con un accompagnamento musicale.

Il progetto "Bo.Di.Med." nasce a seguito del riconoscimento che la Regione Campania ha conferito al territorio dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e al Comune di Castellabate come Polo della Dieta Mediterranea ed è la prosecuzione di un lavoro di valorizzazione e promozione che mira a creare una rete sempre più forte e definita. Bo.di. Med., infatti, prevede l'istituzione dell' Albo del Polo della Dieta Mediterranea Paestum Alto Cilento e Castellabate, in cui verranno inserite tutte le aziende e le associazioni del territorio, e la realizzazione di un ricettario, unicum nel panorama culinario mondiale. Ogni comune fornirà due ricette: una della tradizione, espressione della comunità, e una dell'ispirazione, eseguita dagli chef dell'Alleanza di Slow Food, partner del progetto.

Il progetto

"Il comune di Lustra è lieto di ospitare l’undicesima tappa di Bodimed, un progetto itinerante per far conoscere le bellezze artistiche e le tradizioni enogastronomici dei nostri luoghi – afferma Luigi Guerra, sindaco di Lustra– Sarà un momento di festa e di partecipazione per la nostra comunità che accoglie sempre con gioia i nuovi visitatori. Il borgo di Rocca Cilento ben si presta a queste attività. Siamo, perciò orgogliosi di far parte di una rete come l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento che ci consente di valorizzare e far conoscere il nostro borgo grazie ad iniziative semplici ed efficaci come questa."