Rucola IGP della Piana del Sele: visita presso lo stabilimento Bonduelle di Battipaglia

Bonduelle invita tutti per mercoledì 27 ottobre alle 12.30 a conoscere da vicino un’eccellenza campana, la rucola IGP della Piana del Sele riconosciuta in Italia e all’estero come un prodotto di altissima qualità, e che Bonduelle per prima ha portato sul mercato italiano. L’appuntamento è alle 12.30 presso l’Hotel Commercio di Battipaglia (Via Variante, SS 18 Tirrena Inferiore, 54, 84091) per un rinfresco di benvenuto e successivamente ci si sposterà verso lo stabilimento OP OASI di Battipaglia (Via Cupa Filette, snc, 84091 Battipaglia) poco distante.

La Piana del Sele è il vero cuore pulsante della produzione di rucola in Italia:

un giro d’affari di 680 milioni di euro all’anno

una produzione media pari a 400 milioni di chili (che rappresenta il 73% circa della produzione nazionale )

(che rappresenta ) una superficie interessata di 3100 ettari distribuiti su otto comuni , 5 mila addetti diretti e 4 mila dell’indotto

distribuiti su , presso OP Oasi viene prodotto il 15% della produzione totale del Consorzio

Questi numeri a marzo 2021 hanno portato alla nascita del Consorzio di tutela Rucola della Piana del Sele IGP, uno strumento di tutela e di valorizzazione efficace ed incisivo che permetterà di lavorare affinché questa eccellenza conquisti nuove fette di mercato. Nel corso della visita rappresentanti di OP OASI e Vito Busillo (Presidente Consorzio di tutela della Rucola della Piana del Sele IGP) approfondiranno in che modo è stato possibile ottenere un riconoscimento così importante, il ruolo svolto da Bonduelle nell’affermazione della rucola della Piana del Sele, le peculiarità di questo prodotto d’eccellenza. Al termine della visita dello stabilimento OP Oasi ci si sposterà presso una vicina azienda agricola per visitare i campi dove la rucola viene coltivata, e approfondirne tutte le caratteristiche. La visita terminerà alle ore 18.00 circa e sarà seguita da una cena presso il ristorante https://www. leradiciosteria.it/, dove lo chef Matteo Sangiovanni proporrà un menu ad hoc con la rucola protagonista.