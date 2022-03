“Passeggiate fotografiche nei Borghi”, 9 weekend nei tesori nascosti

Un tour per la promozione culturale, sociale e sostenibile tra la Valle Caudina beneventana ed il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. E' tutto pronto per 9 weekend, che si svolgeranno nei Comuni di Castel San Lorenzo, Castelnuovo Cilento, Durazzano, Felitto, Gioi, Lustra, Ottati, Piaggine, Sant’Angelo a Fasanella.

La presentazione

Si terrà giovedì 17 marzo, presso l’aula delle Lauree Gabriele De Rosa (edificio D2) dell’Università degli Studi di Salerno, la conferenza di presentazione dell’edizione 2022 delle “Passeggiate fotografiche nei Borghi”, un progetto di conoscenza e promozione dei territori, ideato e realizzato da My Fair srl, società per lo sviluppo dei territori, e che annovera come partner, oltre ai 9 Comuni aderenti, l’APS ParvaRes, l’Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale OST/OPSAT dell’Università di Salerno, ACI Salerno, CIM (Confederazione Italiani nel Mondo), FIAF e la scuola iophotografo. Interverranno Mafalda Inglese, co-ideatrice e del progetto e amministratrice di My Fair Srl; Vincenzo Loia, rettore dell’Università degli Studi di Salerno; Felice Casucci, assessore regionale al Turismo; Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Michele Cammarano, presidente della III Commissione speciale Aree Interne Campania; Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia di Salerno. Interverranno anche i sindaci dei 9 Comuni interessati ed altre importanti personalità del mondo accademico, turistico e culturale.