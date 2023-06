Cultura e prodotti tipici: seconda tappa de "i Borghi della Dieta Mediterranea"

Dopo il successo della prima tappa nel borgo di Castellabate, prosegue il progetto Bo. di. Med., dodici viaggi alla scoperta dei Borghi della dieta Mediterranea. Il nuovo appuntamento è fissato per sabato 17 Giugno, dalle ore 17.30, a Torchiara.

Il programma

La formula resta invariata. Nella prima parte del pomeriggio i visitatori si immergeranno nelle bellezze architettoniche del luogo. Dalle 19.30, invece, presso Piazza Torre, le aziende del territorio presenteranno i loro prodotti enogastronomici, accompagnati dalla musica di Luca Renzi. Un momento di convivialità e valorizzazione delle risorse del borgo, con la presentazione della ricetta tipica del posto. "Il Comune di Torchiara è da sempre in prima linea per la valorizzazione e la promozione del territorio" dichiara Massimiliano Farro, sindaco di Torchiara, "La rete dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, grazie al progetto Bo.Di.Med., mette al centro dei nostri borghi lo stile di vita della Dieta Mediterranea. Un viaggio a cui Torchiara prende parte con la qualità delle nostre aziende e la genuinità dei nostri prodotti, per un giornata da vivere all'insegna delle antiche tradizioni del Cilento."



Il viaggio avrà inizio nel pomeriggio e continuerà fino a sera. La realizzazione è a cura di My Fair s.r.l. Per informazioni e prenotazioni scrivere a : info@paestumaltocilentoexperience.it o contattare il numero 3890309729.