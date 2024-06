Cultura, arte e gastronomia: ad Agropoli è tempo di "Borgo Vivo"

Il centro storico di Agropoli si anima con la manifestazione Borgo Vivo per i Santi Patroni, due giorni ricchi di eventi culturali, artistici e gastronomici, che si svolgeranno il 28 e 29 giugno 2024.

Il 28 giugno l'evento inizia con varie attività distribuite nel centro storico. Gli ospiti potranno gustare i fusilli cilentani al ragù presso l'Osteria del Borgo e visitare lo stand Cia-Cilento e Cilento Lab. Emily artist Colangelo sarà presente con un Live painting Show, mentre "Vieni Ti Terra" offrirà musica dal vivo alle 20.30.

I Passi dell’Arte proporranno una mostra fotografica in memoria di Aniello Buccino a cura di Giuseppe Passaro, e ci sarà un punto instagrammabile per i visitatori che vorranno condividere la loro esperienza usando l'hashtag @borgovivoagropoli. Nella Saletta Lab, Rari Lege Leggere Campania presenterà le sue opere, e le ceramiche di Antonio Guida saranno in esposizione. Le opere di Emily artist Colangelo arricchiranno l'ambiente, e i mestieri antichi come il maestro del cuoio, il maestro del vimini e i pescatori di Agropoli mostreranno le loro abilità. Petronilla Aleher e Delila Handmade esibiranno i loro lavori, e ci sarà musica dal vivo con il salernitano Giovanni D’Angelo e Antonio De Leo dalle ore 22.00. La giornata proseguirà con Joe Chiarullo blues trio alle 20.30, il monologo di Pierluigi Iorio accompagnato da Costantino Caruccio alle 21.30, e il 2D Project Unconventional Live alle 20.30, con la giovane pittrice Maria Pecora. Il Giardino del Cavaliere sarà un altro luogo di attrazione.

Il 29 giugno il programma prevede l'intrattenimento musicale e artistico, tra cui il Live painting Show di Emily artist Colangelo e il Live Musica di "Vieni Ti Terra" alle 20.30. Le mostre fotografiche e artistiche continueranno, insieme ai mestieri antichi e alle esposizioni di ceramiche e artigianato locale. I visitatori potranno nuovamente godere dei fusilli cilentani al ragù e degli stand di prodotti locali. La giornata culminerà con l'arrivo della processione dei Santi e uno spettacolo di danza aerea di Francesca Altobelli, accompagnato dal violino di Kamelia Naydenova e la proiezione del video racconto a cura di Ernesto Notarfrancesco e Melania Petrarca alle 22.30. Spettacoli di danza, poesia e musica arricchiranno ulteriormente l'evento, rendendo il 29 giugno una giornata imperdibile per tutti i partecipanti.