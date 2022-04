Bracigliano, serata musicale con quartetto di sassofonisti al Palazzo De Simone

Serata di spettacolo, domenica 24 aprile 2022, presso l’Auditorium dello storico Palazzo Barra a Bracigliano, dove alle ore 20.00 è prevista l’esibizione musicale di Federico Mondelci e l’Italian Saxophone Quartet. “Continuano le iniziative per promuovere la ripartenza nel periodo post-pandemia sul nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Antonio Rescigno – lo storico Palazzo De Simone questa volta ospiterà un quartetto di sassofonisti di tutto rispetto per dare vita a un coinvolgente spettacolo rivolto non solo a tutti gli amanti di questo genere musicale, ma a tutti gli appassionati di musica in generale. Un ringraziamento all’Associazione Liberamente che ha organizzato lo spettacolo”. L’iniziativa è stata promossa ed organizzata dall’Associazione Socio-Culturale “LiberaMente” con il Patrocinio del Comune di Bracigliano.