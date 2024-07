Tutto pronto per la seconda edizione di “Bracigliano in White”

Il 6 luglio 2024, dalle ore 20:30, presso il Palazzo De Simone a Bracigliano, andrà in scena la seconda edizione del “Bracigliano in White”, l'evento è targato Forum dei Giovani.

La manifestazione è la prima, di una serie di eventi, che interesserà il nostro territorio per il periodo estivo. Il tutto sarà caratterizzato da un dress code Total White e allietato dal Dj set di ALBA in una particolare cornice del Palazzo del '600.