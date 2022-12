Brevi storie di natale: l'iniziativa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Seconda Edizione del Concorso Letterario per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, dove le classi partecipanti presenteranno un racconto a tema natalizio che un'apposita Giuria formata da professionisti dell' Educazione, della Cultura e del Giornalismo, valuteranno al fine della premiazione. L'evento culturale sarà incorniciato con un Concerto di Natale, "It's Christmas Time" , con il noto coro Gospel di Salerno "Non Solo Gospel" diretto da Simona Guida. Durante la serata sarà inoltre presentato e distribuito il libro dei racconti degli alunni partecipanti alla prima edizione. L'appuntamento è nello splendido scenario del "Paestum Christmas Experience" presso il NEXT di Capaccio Paestum (Sa) a partire dalle ore 18:00. Ingresso Gratis.