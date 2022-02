Nancy Brilli e Chiara Noschese protagoniste di Manola: su il sipario al teatro delle Arti

Si terrà sabato 19 febbraio alle ore 21 e domenica 20 febbraio alle ore 18,30, al Teatro Delle Arti di Salerno, la messa in scena dello spettacolo “Manola” di Margaret Mazzantini, con protagoniste Nancy Brilli e Chiara Noschese, per la regia di Leo Muscato.

La trama

“Due sorelle gemelle in contrasto tra loro, come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo. Anemone, sensuale e irriverente, che aderisce ad ogni dettaglio della vita con vigoroso entusiasmo, e il suo opposto Ortensia, uccello notturno, irsuta e rabbiosa creatura in cerca di una perenne rivincita. Le due per un gioco scenico si rivolgono alla stessa terapeuta dell’occulto e svuotano il serbatoio di un amore solido come l’odio. Ed è come carburante che si incendia provocando fiamme teatrali ustionanti, sotto una grandinata di risate. In realtà la Manola del titolo, perennemente invocata dalle due sorelle, interlocutore mitico e invisibile, non è altro che la quarta parete teatrale sfondata dal fiume di parole che Anemone e Ortensia rivolgono alla loro squinternata coscienza attraverso un girotondo di specchi, evocazioni, malintesi, rivalse canzonatorie. Una maratona impudica e commovente, che svela l’intimità femminile in tutte le sue scaglie. Come serpenti storditi le due finiranno per fare la muta e infilarsi nella pelle dell’altra, sbagliando per l’ennesima volta tutto. Perché un equivoco perenne le insegue nell’inadeguatezza dei loro ruoli esistenziali. Un testo sfrenato che prevede due interpreti formidabili per una prova circense senza rete. Ma che invoca l’umano in ogni sua singola cellula teatrale”. Questa la presentazione di Margaret Mazzantini.

Info utili

I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita presso il botteghino del Teatro Delle Arti, aperto tutti i giorni dalle ore 17.

Ingresso in sala consentito solo a persone munite di green pass e mascherina Ffp2. “Prima della prima”: sabato alle ore 18,30 per “Dialogo prima della prima”, Nancy Brilli e Chiara Noschese incontreranno al Teatro Delle Arti il loro pubblico (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con esibizione di green pass ed uso della mascherina Ffp2). Moderano l’incontro le giornaliste Monica De Santis ed Olga Chieffi.