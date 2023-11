Seconda edizione a Casal Velino per "Brumalia", l'antica festa del vino in programma dal 24 al 26. Tre serate all’insegna della musica e della buona tavola. Attenta all'ambiente e alla sostenibilità, l'Associazione Vivimo_Casalicchio, in collaborazione con l'assessorato all'ambiente del Comune di Casal Velino, pianterà 30 alberi per compensare il dispendio di CO2 delle tre serate, puntando all'azzeramento dell'impatto ambientale, come nella scorsa edizione. Spazio anche alla musica con tre concerti.

Il programma