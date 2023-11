Degustazioni, artisti di strada e concerti: a Pollica è tempo di "Buon compleanno dieta mediterranea"

Dal 17 al 19 novembre, Pollica torna ad ospitare i festeggitemamenti per il tredicesimo anniversario del riconoscimento Unesco della Dieta Mediterranea come Patrimonio Immateriale dell'Umanità con “Buon Compleanno Dieta Mediterranea”, l’evento nato per celebrare il cibo e lo stile di vita cilentano, simbolo unico e senza tempo del vivere mediterraneo.

Se il 2022 è stato segnato dall’istituzione del Segretariato Permanente delle Comunità Emblematiche UNESCO della Dieta Mediterranea a cura dal Comune di Pollica attraverso il Centro Studi Dieta Mediterranea “Angelo Vassallo”, e si è lavorato per portare la Dieta Mediterranea alle Nazioni Unite avviando un'intensa attività diplomatica volta a valorizzare e diffondere il Patrimonio, quest’anno un ricchissimo palinsesto di iniziative scientifiche, culturali, artistiche e gastronomiche si svilupperà tra Washington e Pollica, a partire già dal 13 novembre.

Sarà Pollica ad ospitare le attività di celebrazione del XIII anniversario dell'iscrizione della Dieta Mediterranea nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità approvata il 16/17 Novembre 2010 a Nairobi in Kenya dal Comitato Intergovernativo della Convenzione Unesco. Una vera e propria festa di compleanno, prevista nei giorni 17,18 e 19 novembre, per celebrare e condividere con la Comunità il valore patrimoniale dello stile di vita cilentano.

A Pioppi dunque presso la sala teatro Ancel e Margaret Keys, si terrà il convegno “Dieta Mediterranea: l’identità di un territorio divenuta patrimonio per il mondo” proseguendo poi con la nomina degli ambasciatori della dieta mediterranea 2023. La prima giornata si concluderà, al Museo Vivente della Dieta Mediterranea, con una degustazione a cura dei ristoratori locali sulle note del gruppo etno musicale “Alla Bua” e di Piera Lombardi.

Il 18 novembre la festa si sposterà sul Porto di Acciaroli dove, a partire dalle ore 18.00, sarà possibile visitare i trenta stand gastronomici allestiti dai ristoratori locali, per vivere una vera e propria esperienza dei sapori della Dieta Mediterranea. Sul palco, a salire sarà per primo Vincenzo Comunale, stand up comedian napoletano e, subito a seguire, Roberto Colella frontman de La Maschera. Chiuderà la serata la musica di Mixed by erry. Si replica domenica 19 con l’apertura già dalle 12.00 degli stand gastronomici che rimarranno aperti fino a sera, e alle 19

il concerto di Renzo Rubino e la Sbanda.