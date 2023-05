Ritorna "Buongiorno Ceramica": l'iniziativa a Cava

Ritorna, il 20 e il 21 maggio "Buongiorno Ceramica" in tutta Italia: musei, atelier, ma anche in strada, nei cortili, nei palazzi storici, nei giardini e perfino sulla spiaggia. La “due giorni” della ceramica d’arte declinata nelle forme più diverse e che permette di fare, creare a tu per tu con i Maestri Artigiani, con gli artisti;nei laboratori li si osserva lavorare, e nei Musei le visite guidate sono gli stessi direttori ed esperti di ceramica a condurle. Da nove anni, l'iniziativa è diventata uno degli appuntamenti più coinvolgenti e seguiti: in calendario eventi, mostre, aperture notturne, degustazioni e tavole in ceramica come happening, concerti, laboratori, workshop anche per i bambini. Sono 45 le Città della Ceramica sparse in tutta Italia dove nell'arco di un weekend, organizzato dall'Associazione italiana Città della Ceramica - AiCC, si susseguono ogni anno Performance, Laboratori, Concerti, Aperitivi col Maestro, Degustazioni, Mostre, Installazioni, Visite guidate, Workshop, Letture, Trekking e molto altro. Un gran piacere sia per gli adulti che per i più piccoli. Un Festival concentrato in una due giorni a porte aperte. Nel penultimo weekend di maggio tutti possono scoprire botteghe, laboratori, atelier in cui quotidianamente la ceramica viene pensata e realizzata.

L'iniziativa nel salernitano

Nel salernitano, a Cava de' Tirreni la mostra antologica di tutta la ceramica cavese tra tradizione e design. Nella sede, il Monastero delle Clarisse, anche laboratori e incontri con gli artisti. Un filo simbolico e ideale di continuità ceramica per percorrere quei 5 chilometri che dividono Cava de' Tirreni da Vietri sul Mare dove il weekend veste di colori, forme e passione la città della ceramica più colorata d'Italia, un'icona della ceramica artistica mediterranea. Nel weekend del 20 e 21 maggio infatti Portoni Aperti con dimostrazioni ceramiche tra decorazioni e tornio in strada lungo tutti i portoni di corso Umberto I.