Ritorna "Buonissimi": le eccellenze della gastronomia insieme per la ricerca

Centocinquanta interpreti della ristorazione italiana si ritroveranno lunedì 20 giugno, a partire dalle 19.30, alle Rocce Rosse del Llyod's Baia Hotel di Vietri Sul Mare per l'evento "Buonissimi", organizzato dall'assocazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma e dedicato alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro infantile, che ogni anno in Italia colpisce circa 2000 bambini ed adolescenti.

L'evento

Per la nobile occasione si riuniranno oltre 300 struttura fra ristoranti, cantine, pizzerie, locande e pasticcerie, che delizieranno i presenti in un percorso enogastronomico in cui i protagonisti saranno i sapori del territorio. Il tutto con l'obiettivo di sostenere il progetto di ricerca "Chance" dell'istituto di ricerca Ceinge di Napoli, che sta approfondendo gli aspetti legati all'ereditarietà genetica nel cancro infantile e lo sviluppo di cure e trattamenti terapeutici mirati in base al singolo caso. L'evento è stato presentato nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno. "Il successo dell'iniziativa significa successo per la cura" ha sottolineato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "L'evento merità tutta l'attenzione e tutta la nostra gratitudine". Nell'ultima edizione datata 2019 furono raccolti 97mila euro.