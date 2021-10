Bracigliano si prepara al cabaret di Paolo Caiazzo: va in scena la risata

Sarà Paolo Caiazzo il grande ospite di una serata dedicata alla musica e al divertimento, in programma a Bracigliano, il 23 ottobre. La risata andrà in scena nell’Auditorium di Palazzo De Simone alle ore 20.30. Qui si terrà dapprima la presentazione del Concorso Musicale 2022 con lo spettacolo musicale de “I Filarmonici di Bracigliano”, che si esibiranno nella composizione di musiche sinfoniche. L’evento è stato organizzato dal Comune di Bracigliano.

I dettagli

Alle ore 21.30, si terrà l’esilarante spettacolo a cura di Paolo Caiazzo, noto cabarettista napoletano, che si è distinto e fatto conoscere sul piccolo schermo per le sue performances comiche nel programma “Made in Sud” in onda sui canali Rai, dove è stato molto apprezzato dall’opinione pubblica per il suo pensiero fondamentalista. “Bracigliano – ha detto il sindaco Antonio Rescigno – si rilancia partendo dalla cultura. Abbiamo attraversato momenti molto bui e tristi a causa dell’emergenza sanitaria. Tuttora stiamo vivendo una fase di transizione, nel corso della quale è richiesta, dalle autorità competenti, la massima attenzione per evitare ogni forma di pericolo. La situazione, sicuramente, è più sotto controllo rispetto al passato grazie alla campagna vaccinale che va avanti spedita con percentuali di vaccinati molto alta. Sulla base dei dati confortanti che emergono dai rapporti dei competenti organismi sanitari, il nostro territorio ha pensato al rilancio proponendo temi di carattere culturale e di spettacolo. Quindi, quale migliore occasione per presentare il Concorso Musicale 2022? Concorso che, purtroppo, non si è tenuto negli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia. Proprio qui a Bracigliano, città della Musica, che vanta tradizioni storiche di grandi successi in questo campo. Ringrazio sin da ora tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questa serata”. L’ingresso all’Auditorium è gratuito previa esclusiva esibizione del green pass e fino ad esaurimento posti nel rispetto delle normative per il contrasto all’emergenza sanitaria.