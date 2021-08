Sorrisi e relax a Montecorvino Pugliano: presentato il cartellone di appuntamenti estivi

Un ricco cartellone di appuntamenti estivi, a base di sorrisi e relax, è stato preparato dall'amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano guidata dal sindaco Alessandro Chiola, con la collaborazione del Forum dei Giovani, patrocinato dalla Regione Campania.

I dettagli

Si comincia mercoledì 18 agosto con il progetto “Educare Summer Experience”, attività ludico didattiche rivolte ai più giovani organizzate in sinergia con la “Fondazione Saccone” e finanziate dal Dipartimento per le politiche della famiglia. L’evento coinvolgerà per una settimana oltre 40 bambini e ragazzi dai 9 ai 17 anni in attività multidisciplinari. Inoltre a breve saranno attivati i “Centri Estivi 2021” rivolti minori di età compresa tra i 3 e 17 anni. Risate assicurate domenica 22 agosto con il duo comico Paolo Caiazzo e Federico Salvatore che si esibiranno, a partire dalle ore 21, nella Villa Comunale di Santa Tecla, in uno spettacolo esilarante dal titolo “Azz&Caiazz”. Da giovedì 26 a sabato 28 agosto piazza Giovanni Paolo II di Bivio Pratole ospiterà il “Palio delle Frazioni - Summer Village”. Questo luogo si trasformerà in un vero e proprio villaggio turistico con gonfiabili acquatici, scivoli, piscine e spettacoli serali che variano dalla magia al cabaret. Ancora risate a crepapelle con la coppia, nella vita e sul palcoscenico, degli “Arteteca”, che domenica 29 agosto dalle ore 21, presenteranno il proprio spettacolo presso il campetto comunale di Pugliano. Buona musica e tanto divertimento, sabato 11 settembre, con la “Big Band” di Demo Morselli e Marcello Cirillo, che regalerà alla platea una piacevole serata in piazza Giovanni Paolo II a Bivio Pratole. "Abbiamo allestito un cartellone di eventi tenendo conto le esigenze e i gusti di tutta la comunità – afferma il Sindaco Alessandro Chiola, che evidenza: Si tratta di una programmazione ricca, variegata e di qualità, che intende lanciare un messaggio di novità e perché no, anche di spensieratezza per quanti vorranno trascorrere a Montecorvino Pugliano del tempo di relax e allegria". "Ringrazio il Forum comunale dei Giovani e tutte le associazioni che hanno aderito al progetto con cui si è creato un perfetto connubio che ha portato ad un equilibrio con la creazione di un calendario vario che tiene conto delle esigenze dei giovani e delle famiglie. Incominciamo a respirare, dopo un brutto periodo, aria di normalità attraverso iniziative che comprendono tradizione, cultura, valorizzazione del territorio e grandi eventi». Sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili, Daniele De Matteis". L’ingresso agli spettacoli è totalmente gratuito, ed è limitato al raggiungimento del limite massimo consentito dalle vigenti normative anti contagio e dal possesso del Green Pass.