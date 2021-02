Caffé, cornetto e cultura: colazione in libreria con Marcovaldo

Gli organizzatori raduneranno i partecipanti nel cortile della libreria alle ore 11 (solo in caso di bel tempo) per discutere di Cècile di Marie-Aude Murail

Torna finalmente a riunirsi il club di lettura degli adulti, a Cava de' Tirreni. L'appuntamento è fissato domenica 21 febbraio alle ore 11, presso la libreria Marcovaldo.

I dettagli

Gli organizzatori raduneranno i partecipanti nel cortile della libreria alle ore 11 (solo in caso di bel tempo) per discutere di Cècile di Marie-Aude Murail (Giunti Editore) davanti a un caffè e ad un vassoio di cornetti. Per partecipare sarà necessario acquistare il libro presso Marcovaldo.