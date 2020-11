Fantasia al potere: Saremo Alberi crea il calendario dell'Avvento

La libroteca Saremo Alberi di Salerno, situata in via Santa Margherita, propone la realizzazione di un calendario dell'Avvento. L'attività è destinata ai bambini di età compresa tra 3 e 5 anni.

Info utili

Venerdì 13 novembre, primo turno dalle ore 17 alle 18.15 (massimo 10 bambini). Secondo turno: 18.30-19.45 (10 bambini). Il costo è 10 euro per i non soci, 8 euro per i soci. Si può usufruire di un bonus tesseramento. Info e prenotazioni: info@saremoalberi.it e telefono 3486457948 oppure 3926778323. La prenotazione è obbligatoria.