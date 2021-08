Campagna, al via la quinta edizione di "Museo sotto le stelle"

Martedì 10 agosto alle ore 20.00 avrà inizio la 5^ edizione di “Museo sotto le stelle”, evento organizzato dal Museo Itinerario della Memoria e della Pace “Giovanni Palatucci”, in collaborazione con il Comune di Campagna, la Pro Loco, Il Comitato Palatucci, l'Associazione Amici del Tricolore, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Teresa Confalonieri”, Il Teatro dei Dioscuri, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato -Sezione di Campagna, IGNIS, Mangio Tipico, Fast event, La Dance ed altre associazioni locali.L’evento ha riscosso un grande successo nel corso delle precedenti edizioni e le aspettative quest’anno sono elevate, in virtù anche della sinergica collaborazione messa in campo dal Direttore del museo Palatucci, arch. Marcello Naimoli, con le associazioni del territorio.La manifestazione si svolgerà nella serata di martedì 10 agosto nella splendida cornice del complesso conventuale di San Bartolomeo, unico Museo della memoria della Regione Campania. Nel corso della serata si assisterà ad una rievocazione storica con mezzi e costumi della Seconda Guerra Mondiale, accompagnata da esibizioni teatrali, musicali e di danza.

La performance multilinguaggi e multisensoriale "Una storia diversa" si ispira alle vicende storiche che hanno interessato la Città di Campagna dal 16 giugno 1940 all’8 settembre 1943, periodo in cui sono stati internati nel Campo di Concentramento di San Bartolomeo centinaia di ebrei. I visitatori condivideranno emozioni e frammenti di vita degli internati Ebrei e rivivranno la grande storia di solidarietà tra gli internati e la comunità campagnese, semplice e generosa nella sua umanità. La performance “Una storia diversa” rientra nel progetto transnazionale “M-EMO-histoRY” sostenuto dal programma “Europa per i cittadini – Strand Memoria Europea”. I partner del progetto sono: la Municipalità di Rezekne (Lettonia) – Capofila, Teatro dei Dioscuri di Campagna (Italia), il Museo regionale di Kedainiai (Lituania), il Palatul Copiilori di Iasi (Romania).

La visita continuerà nel giardino del Museo, dove sarà allestita una mostra a cura dell’associazione “Amici del Tricolore” e saranno esposti alcuni prodotti enogastronomici del territorio; infine sarà possibile studiare le stelle con quattro telescopi professionali del Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno.I brani musicali, tratti dall'Antologia Musicale Concentrazionaria di Francesco Lotoro, saranno eseguiti a cura del Liceo Musicale di Campagna nell'ambito del Pon Conf-Estate. All'ingresso del centro storico sarà allestito un Infoteam dell'Esercito con il personale del 4° Reggimento Carri e alcuni mezzi d'epoca. Le attività si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa anti-Covid 19. L’ingresso sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass muniti di prenotazione dal sito internet del Museo www.museomemoriapalatucci.it.

Ingresso contingentato per gruppi di 20 persone ogni 20 minuti a partire dalle ore 20.