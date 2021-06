Pagani ospita il primo campo teatrale della provincia di Salerno: tanto divertimento

Saranno tre giorni dedicati alle nuove leve del teatro, organizzati in laboratori tematici, dibattiti, incontri, a cui potranno prendere parte ragazzi dai 12 ai 20 anni

Si terrà dal 18 al 20 giugno, all’Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori, a Pagani, il primo campo teatrale della provincia di Salerno. L’iniziativa, dal nome “Open Future Formazione”, ha il patrocinio del Comune di Pagani e del Comitato Regionale Fita Campania.

I dettagli



Saranno tre giorni dedicati alle nuove leve del teatro, organizzati in laboratori tematici, dibattiti, incontri, a cui potranno prendere parte ragazzi dai 12 ai 20 anni. Parteciperanno professionisti quali Francesca Liguori, Valentina Mustaro, Maria Sannino, Antonio Stornaiuolo, con la partecipazione di Luigi Marmo, regista cinematografico e drammaturgo, Alfonso Tramontano Guerritore, giornalista, sceneggiatore, drammaturgo, Marcello De Martino, postproduttore cinematografico. "Sono entusiasta di quest’evento che prende vita nel comune di Pagani, negli spazi dell’Auditorium Sant’Alfonso Mari de’ Liguori. Spero possa essere ben augurante per tutte le iniziative teatrali, nonché il punto di ripartenza per le iniziative aggregative che coinvolgano i giovani di tutta la Provincia di Salerno", ha detto l’assessore alla cultura, Valentina Oliva.