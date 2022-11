“Cantamme pe’ Chiara”: al via la prima edizione della rassegna corale a Salerno

L’Associazione Culturale Astronomia Corale - CoroPop di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno e dell’ARCC, dà il via alla Prima Edizione della Rassegna Corale dedicata a Chiara Pepe, eclettica artista salernitana, volata in cielo nel 2021. Chiara è rimasta nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e, per tutti loro, è bello immaginarla come una stella brillante che illumina e indica la strada agli artisti nel loro cammino. La rassegna “Cantamme pe’ Chiara” si terrà il 26 novembre alle ore 19:00 presso la Chiesa dell’Addolorata – Complesso di Santa Sofia e prevede un concerto corale con la partecipazione di formazioni canore appartenenti alla famiglia corale salernitana insieme ad un coro ospite.

I partecipanti

Per questa prima edizione si esibiranno: Coro Voci di Pace (Spezzano Albanese – Cosenza), CoroPop di Salerno (Salerno), Coro Armonia (Salerno), Coro Daltrocanto (Salerno) e Coro Sui Generis (Pontecagnano). Ingresso libero e consentito solo su prenotazione obbligatoria a coropopdisalerno@gmail.com Il Maestro Ciro Caravano parla così di Chiara ricordandola nel giorno del lutto: “Ti sei distinta in tanti di quei campi che non è facile nemmeno rendere l’idea. Cantante, coreografa, fotografa di grande talento, esperta di grafica e comunicazione… Un grande senso dello spettacolo ed una sensibilità artistica di riferimento nel mondo corale. È un giorno triste oggi, perché tutti questi campi hanno perso una stella che avrebbe dato ancora tanta luce: te Chiara Pepe! Noi saremo al fianco della tua famiglia e troveremo il modo di ricordarti in modo esemplare, fino a quando ne avremo la forza.” Le formazioni corali, insieme, saluteranno il pubblico in un abbraccio musicale, intonando il brano dedicato a Chiara Pepe, scritto dal M°Ciro Caravano: “…Cantamme pe’ Chiara e cantamme pe’ tte, Se spanne pe’ ll’aria ‘sta musica, ohiné! Po’ saglie ‘int’ ‘o cielo cu’ ‘e stelle, ‘e nnote cchiù belle so’ chelle ca vèneno ‘a te...”