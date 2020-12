Natale e tradizione: i Triatisti eseguono "La cantata di Sant'Alfonso"

Siamo abituati ad ascoltarla in musica, confondendola spesso con la più famosa "Tu scendi dalle stelle". La nota cantata di Sant'Alfonso Maria de Liguori che celebra il mistero popolare dell’adorazione e della natività, della luce folgorante della stella che illuminava a giorno il cielo per fare strada ai magi venuti “dall’uriente”, è vera e propria poesia.

I dettagli

Si tratta di poesia in dialetto napoletano. La compagnia teatrale "I Triatisti" di Marina di Camerota, ormai lontana da quasi un anno dalle scene per via delle restrizioni per il Covid, non rinuncia al consueto appuntamento per augurare la serenità del Natale al suo pubblico. Ecco, dunque, una recita della versione riadattata di "Quanno nascette ninno". Di seguito il link per vedere il video: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2359465634200187&id=617755541704547