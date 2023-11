Cantina Verace, ospiti Luciano Pignataro e Luca Maucione: gli appuntamenti

Continua Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.

Il primo appuntamento

Mercoledì 29, ospite di Cantina Verace alle 19 sarà Luciano Pignatore, autore di “Il metodo Cilento. I cinque segreti dei centenari” (Mondadori). In dialogo con Andrea De Simone e Carmine Pinto. Acciaroli, Pioppi, Vallo della Lucania: in queste piccole località esposte al sole cilentano si vive più a lungo che in qualsiasi altro posto del mondo. E il perché è da anni un giallo con mille indizi, indizi su cui si sono costruite mille ipotesi. Ci sono indizi alimentari, la famosa Dieta Mediterranea scoperta da un'équipe di medici americani più di sessant'anni fa, e ci sono indizi sociali, storici, antropologici. Nel "Metodo Cilento" Luciano Pignataro, enogastronomo e cilentano doc, avvalendosi del supporto scientifico dell'oncologo di fama internazionale Giancarlo Vecchio, approfondisce i perché di questa longevità così sistematica e sorprendente e delinea un modello per una vita non solo lunga, ma soprattutto felice. Attingendo alla saggezza dei contadini, alle usanze e alle tradizioni del territorio, e in particolare alla Dieta Mediterranea che proprio in Cilento ha origine, Pignataro e Vecchio offrono un vademecum da applicare alla vita quotidiana, con consigli sull'alimentazione e sullo stile di vita. Si tratta di abitudini non impegnative, come prediligere verdure e cereali, scegliere prodotti freschi e di stagione, camminare invece di prendere l'auto, impegnarsi per tenere viva una rete di relazioni sociali che non siano ristrette al solo ambito lavorativo. Significa prendersi il tempo per ascoltare gli altri, anche quando ci raccontano cose che riteniamo inutili: in Cilento il tempo si trova sempre – per lavorare, per meravigliarsi della natura, per scambiare quattro chiacchiere con un amico. Tanti consigli pratici per disconnetterci da un'esistenza frenetica, dai social network, dalle ansie che affannano le nostre giornate, e riscoprire il valore della lentezza e della "slow life". E vivere felici, a lungo.

Il secondo appuntamento

Il 6 dicembre, sempre alle 19, tocca a Luca Maucione e al suo “Balacin. Un racconto di Natale” (Rossini editore). In dialogo con Erminia Pellecchia. Il racconto si svolge sul lungomare di una cittadina inglese. In questo scenario marittimo inizia un lungo dialogo tra un uomo ed una signora colombiana che decide di raccontargli una leggenda della sua terra. La leggenda narra proprio del "Balancín" e delle gesta di un uomo colombiano che ne viene a conoscenza. Si tratta di una storia di Natale che contiene un forte messaggio di fiducia verso gli altri. Un messaggio di estrema positività che indica uno spiraglio di luce da inseguire. Aiutare gli altri per aiutare se stessi.