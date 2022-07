Estate da vivere a Capaccio Paestum: oltre 100 eventi, parla il sindaco

Oltre 100, gli eventi contenuti nel calendario dell’“Estate da vivere” della Città di Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha organizzato, supportato e promosso la realizzazione di eventi pensati per tutti i gusti e le fasce d’età e distribuiti per l’intero territorio comunale. La Clouds Arena, il palco sospeso allestito nel centro storico di Capaccio Capoluogo, il lungomare di località Laura, il Tempio di Nettuno nell’area archeologica, la piazzetta Basilica di Paestum e l’ex Tabacchificio di Cafasso sono solo alcuni dei luoghi che ospiteranno le iniziative in programma. Vasto e variegato il calendario di eventi pubblicato dal Comune di Capaccio Paestum, dopo una lunga e articolata operazione di raccordo, oltre che di organizzazione, a opera dell’Ufficio Turismo. Almeno un evento al giorno per i mesi di luglio e agosto, con iniziative in programma anche a settembre. Si spazia dalla poesia al teatro, dalla lettura (con la presentazione di diversi libri) alla danza, dal cinema allo spettacolo con i burattini, con un’attenzione importante, dunque, anche per le famiglie e i bambini. E poi tanta musica: classica, d’autore, jazz, pop, napoletana. Diversi i luoghi individuati per lo svolgimento delle manifestazioni: oltre alla Clouds Arena, al palco sospeso di piazza Tempone, all’ex Tabacchificio, all’area archeologica e alla piazzetta Basilica di Paestum, eventi sono in programma anche sul nuovo lungomare, nel borgo Gromola, al convento di Sant’Antonio, ai santuari della Madonna del Granato e del Getsemani, nello Spazio Tanza e nel centro storico del Capoluogo.

I festival

Oltre agli appuntamenti già noti del MaCo Festival e del Coca Cola Summer Festival, con esibizioni di artisti di fama nazionale e internazionale, diversi sono gli eventi rilevanti in programma: il Festival dell’Essere, la XXVII edizione del premio internazionale di poesia Poseidonia-Paestum, le serate finali di School Movie, le rappresentazioni teatrali del Teatro pubblico campano. Tra gli ospiti, Geoff Westley, Peppe Servillo, Sergio Rubini, Franco Arminio, Marcello Veneziani, Vittorio Sgarbi e Napoleone, il giovane cantante di Capaccio Paestum che sta spopolando in Italia.

Parla il sindaco Franco Alfieri