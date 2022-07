"Paesaggi sonori" a Capaccio Paestum: ballerini e musicisti in scena

Sabato 2 luglio alle 20.30 il Convento di Sant'Antonio a Capaccio Paestum sarà la location di uno spettacolo all’insegna della commistione tra musica e danza nell'ambito del progetto “Paesaggi sonori - Forme di coabitazione tentacolare”, ideato e realizzato dalla danzatrice Elena Paola Dragonetti, presidentessa dell’associazione culturale “Rareca”, e dal musicista Daniele Brenca, ed inserito nella programmazione del Campania Teatro Festival.

Il progetto

A spiegare il progetto, che si pone in continuità con la rassegna “Erràtica – Coabitazioni tentacolari” la stessa Elena Paola Dragonetti: "È una forma mutevole di installazione sonora, pratica performativa e laboratorio permanente. Come immersione in un mondo sonoro e di movimento nato e sviluppato dal luogo e con la comunità di persone autoconvocata in quell'arco di tempo. Un processo di lavoro, crescita e scambio che si costruisce nell’azione, per costruire nel tempo relazioni, creazioni collettive e forse alcune mutazioni”.

Il programma

Nello specifico, sabato 2 luglio si terrà l'esibizione della ballerina israeliana Maya M. Carroll e del musicista irlandese Roy Carroll della compagnia “The Instrument”.Oltre ai due artisti sopracitati si esibiranno anche il ballerino Piero Leccese e la danzatrice Elena Paola Dragonetti. L’ingresso alle performance è gratuito ed è consentito fino ad esaurimento posti.