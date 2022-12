Torna il Capodanno in piazza, Agropoli saluterà il nuovo anno con “Nostalgia 90” 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Capodanno di Agropoli è “Nostalgia 90”. Piazza Vittorio Veneto il 1 gennaio 2023 si trasformerà in una discoteca a cielo aperto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Tra musica, balli, intonando canzoni che hanno fatto la storia di quegli anni, talvolta diventate vere e proprie icone e ancora oggi risuonano nella mente di tanti, giovani e meno giovani. Lo start è previsto alle ore 21.30, ma sono in programma tante sorprese. «Dopo lo stop dovuto alle restrizioni della pandemia – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – torna il Capodanno in piazza, una tradizione per la città di Agropoli. Quest’anno proponiamo un format diverso, da sempre tanto apprezzato rispetto a quello canonico del concerto: il revival. D’altronde il Capodanno è sinonimo di divertimento e cosa c’è di più bello di poter ballare sotto le stelle».

«Sarà un inizio 2023 diverso dal solito – dichiara l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella – perché il Capodanno per me è un momento di divertimento, in cui soprattutto i ragazzi devono venire ad Agropoli per ballare, cantare e divertirsi. Abbiamo scelto “Nostalgia 90”, brand importante che affolla ormai le piazze di tutta Italia. Previste tante sorprese già a partire dal pomeriggio, con vari step, adatti ad ogni fascia di età. Non resta che iniziare il conto alla rovescia».