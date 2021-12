Capodanno e tombolata: Villa Gloria prepara il Veglione di Capodanno

Attraverso il megafono social di Facebook, Villa Gloria (Fisciano) ha svelato il programma del Veglione 2021.

Info utili

A Fisciano si brinda al nuovo anno, dalle ore 19.30. Animazione per bambini, tombolata e spettacolo pirotecnico. Serata all'insegna del buon cibo e del divertimento per salutare l'anno che volge al termine e dare un caloroso benvenuto al 2022. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero telefonico 089958883 oppure whatsapp al 3929730380.